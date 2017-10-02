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США потратили на войны за рубежом 2 триллиона

 

С 2001 года власти США потратили на военные операции около $1,7 трлн. Такие данные приводит на своем сайте организация National Priorities Project.

Эксперты подсчитали расходы Вашингтона на миссии в Афганистане, Ираке и ряде других стран, а также на борьбу против террористической группировки «Исламское государство».

Как выяснилось, больше всего денег ушло на войну в Ираке ($821 млрд с 2003 года) и Афганистане ($785 млрд с 2001 года). На противостояние с ИГ потрачено уже $17 млрд.

Отмечается, что опубликованные расходы учитывают только официальные данные Пентагона. В расчет не брались засекреченные затраты на военные операции по линии ЦРУ и других спецслужб, а также средства, которые в ближайшие 40 лет пойдут на выплаты компенсаций семьям погибших военных, лечение ветеранов и замену военной техники.

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