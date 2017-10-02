«Теневое ЦРУ»: «Миллионы болельщиков теперь ассоциируют Карабах с Азербайджаном, а не с Арменией»

Американская частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor, которую часто называют «теневым ЦРУ», опубликовала материал, посвященный участию азербайджанского футбольного клуба «Карабах» в групповой стадии Лиги чемпионов.

«Для многих любителей футбола красота Лиги чемпионов заключается в интригующем сочетании матчей, - говорится в статье Stratfor. - Любой игровой день предлагает болельщикам как столкновения титанов, так и истории о Давиде и Голиафе. Это результат квалификационного процесса и формата турнира. Механизм квалификации немного запутан, но устроен так, что даже чемпионы самых последних стран из числа 55 членов УЕФА имеют шанс побороться за выход в групповой раунд Лиги чемпионов вместе с командами из более престижных и конкурентоспособных лиг. Например, у Англии может быть четыре или даже пять команд в группе, тогда как Андорра или Мальта делегируют своего чемпиона в первый квалификационный раунд, который, по большому счету, носит формальный характер.

На прошлой неделе в одном матче встречались титаны «ПСЖ» и «Бавария» (3:0), а в другом - чемпион Кипра АПОЭЛ, который был в роли «Давида», играл в Лондоне против «Голиафа» - «Тоттенхэм Хотспур». К чести кипрского клуба надо сказать, что АПОЭЛ – это знакомое имя для поклонников европейского футбола. Они регулярно выигрывают в своей национальной лиге и добираются до поздних квалификационных раундов, завоевывая право выступать в Лиге чемпионов или в менее престижной, но все же важной, Лиге Европы. Однако время от времени в Лиге чемпионов появляется такая команда, что даже самые ярые футбольные фанаты пытаются понять, что это за клуб и откуда он взялся.

В этом году этой чести удостоился футбольный клуб «Карабах», чемпион Азербайджана. 27 сентября «Карабах» принимал легендарную «Рому» в Баку, отпраздновав дебют Лиги чемпионов в 10-миллионной стране. «Рома» смогла выстоять и победила 2:1, несмотря на энергичный «камбэк» футболистов «Карабаха» на глазах у своих болельщиков. Но статус «Давида» является лишь одной из самых интригующих сюжетных линий азербайджанского клуба. Клуб имеет самую необычную историю, неразрывно связанную с одной из самых спорных территорий в мире, и является образцовым показателем силы пропаганды современного спорта».

Далее Stratfor рассказывает об истории клуба и конфликта в Нагорном Карабахе.

«Клуб был основан в 1951 году в Агдаме, который находится в регионе Нагорный Карабах. За первые несколько десятилетий существования «Карабах» добился различных успехов. Был и 10-летний период, когда команда называлась «Мэхсул» и «Шафаг». К 1988 году клуб снова взял себе название «Карабах» и вскоре выиграл чемпионат страны.

А затем началось насилие. Когда Советский Союз рухнул, армянские и азербайджанские войска пошли на войну за контроль над Нагорным Карабахом - регион, на который исторически претендуют обе страны.

В годы конфликта регион находился в пределах Азербайджанской ССР. Эти границы остаются и сегодня, но регион контролируется автономной и в значительной степени непризнанной «Нагорно-Карабахской Республикой» (кавычки наши – haqqin.az). Де-факто эта территория является регионом Армении.

История, лежащая в основе этой войны, выходит за рамки этой статьи, но дух напряженности аккуратно передан Томасом Де Ваалом в книге «Черный сад. История Нагорного Карабаха».

Агдам был критическим форпостом во время войны, местом, где азербайджанские войска начали ракетные обстрелы армянского оплота - Степанакерта (в Азербайджане его называют Ханкенди). Поскольку армяне проводили воздушную кампанию против Агдама, футбольный клуб «Карабах» был символом устойчивости для азербайджанского народа. Тотемический статус клуба еще больше усилил любимый главный тренер команды Аллахверди Багиров, который ушел на фронт в 1988 году и стал национальным героем, когда возглавил свой батальон для спасения сотен азербайджанцев во время наступления 1990 года в Ходжалы.

К 1993 году, когда стадион «Карабаха» и сам Агдам были разрушены, город был оккупирован армянскими силами, став городом-призраком, который остается в значительной степени необитаемым и по сей день.

Клуб стал вынужденным переселенцем, обосновавшись в Баку. Несмотря на то, что он играл в 322 километрах от своего дома, «Карабах» сохранил свое название, став национальным символом, несмотря на тяжелое финансовое положение.

Клуб был спасен в 2001 году, когда при помощи покойного президента Азербайджана Гейдара Алиева спонсором «Карабаха» стала компания «Азерсун». Нынешний президент Ильхам Алиев давно осознал связь между миром спорта и геополитикой, а также между спортом и крупнобюджетными инвестициями. Кроме того, с 1997 года Ильхам Алиев возглавляет Национальный олимпийский комитет страны. Одним из главных его достижений стала успешная заявка на проведение в Баку четырех матчей футбольного Евро-2020.

Благодаря финансовой поддержке «Азерсуна» и с благословения Ильхама Алиева «Карабах» стал главной командой Азербайджана. Несмотря на очень маленькую надежду на выход из группы в Лиге чемпионов, участие «Карабаха» в турнире - это уже крупная победа для правительства Азербайджана. Десятки миллионов болельщиков во всем мире, наблюдая за Лигой Чемпионов, теперь знают, что Карабах ассоциируется с Азербайджаном, а не Арменией. А разочарование армян понятно: национальная лига Армении намного беднее азербайджанской. А непризнанный статус региона запрещает его командам участвовать в соревнованиях УЕФА».