ФИФА оштрафовала Германию за нацистские лозунги

Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Немецкий футбольный союз и вынесла предупреждение по итогам отборочного матча чемпионата мира Чехия — Германия, сообщает «Советский спорт».
Немецкие болельщики скандировали нацистские лозунги, а также нарушили минуту молчания перед началом игры.
Сумма штрафа составила 32 тыс. швейцарских франков. Также DFB наказан за использование болельщиками пиротехники.
Есть информация, что Футбольная ассоциация Чехии тоже может быть оштрафована, так как не смогла обеспечить безопасность на стадионе во время матча.