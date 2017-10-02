Рафаэль Надаль: "Мое сердце разбито"

Первая ракетка мира Рафаэль Надаль прокомментировал испанскому изданию Marca новость о состоявшемся вчера в Каталонии референдуме, передает Лайф.

"Честно говоря, мне хочется плакать, когда я вижу подобное в Испании, — признался он. — Наша страна была примером для всего мира. Сейчас мы предстали в негативном свете. Все общество в стране, не только в Каталонии, стало радикальным".

Также победитель 16 турниров Большого шлема предположил, каким может быть выход из сложившейся ситуации: "Я удивлен и расстроен. Мне кажется, что единственный выход из этой ситуации — это поиск компромисса. Мы и дальше будем жить все вместе до самой смерти. Моё сердце разбито".