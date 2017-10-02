Подписаться на уведомления
 

Диктор не смог выговорить отчество Туркменбаши

 

Диктор, работавший на встрече президентов России и Туркменистана в Ашхабаде, не с первого раза выговорил отчество Гурбангулы Бердымухамедова (он Мяликгулыевич).

Заминка произошла в тот момент, когда российский лидер вручал Бердымухамедову орден Александра Невского. Несмотря на оплошность диктора, туркменский президент улыбнулся и принял награду.

На церемонии Путин поблагодарил своего коллегу за поддержку русского языка в республике, передает ТАСС. «Сегодня его преподают в большинстве туркменских школ. Русский язык широко используется в Туркменистане в качестве средства межнационального общения», — отметил он.

3391 просмотров


Старости
«Пусть Армения нападет на Азербайджан»
«Пусть Армения нападет на Азербайджан» комментирует для haqqin.az Евгений Михайлов
Наша погода
Сегодня 16° / 10°
3 Окт 14° / 11°
4 Окт 14° / 9°
5 Окт 16° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0023 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Испания может упразднить автономию Католонии… и ввести армию наше послесловие
Отец лас-вегасского стрелка оказался известным преступником
Навального снова арестовали
Лаврову предложили электрошокер для борьбы с журналистами Видео
ХАМАС передает сектор Газа Палестине
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно» обратная связь
Азербайджанских детишек укутали в хиджабы мнения и оценки
Трамп обратился к нации В связи с трагедией в Лас-Вегасе
Диктор не смог выговорить отчество Туркменбаши
Турция устанавливает на границе с Сирией пуленепробиваемые барьеры
Мужчина открыл беспорядочную стрельбу в ереванской больнице Обновлено
Рафаэль Надаль: "Мое сердце разбито"
ФИФА оштрафовала Германию за нацистские лозунги
«Теневое ЦРУ»: «Миллионы болельщиков теперь ассоциируют Карабах с Азербайджаном, а не с Арменией»
Новый посол Греции у Эльмара Мамедъярова
США потратили на войны за рубежом 2 триллиона
Ильхам Алиев соболезнует Трампу
Независимая Каталония может оказаться вне Евросоюза
«Исламское государство» взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе
Lufthansa и Austrian Airlines прекратили полеты в Эрбиль
Глава МИД Украины в Баку
МВД и Генпрокуратура снова о геях арестованных нет
Японца арестовали за наложение заклятия на детей
Митинги у мэрии Тбилиси
Почти треть азербайджанских женщин оправдывают домашнее насилие
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться