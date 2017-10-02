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Трамп обратился к нации В связи с трагедией в Лас-Вегасе

 

Президент Дональд Трамп выступил в понедельник с обращением к нации в связи с трагедией в Лас-Вегасе – крупнейшим по числу жертв инцидентом со стрельбой в истории США, сообщает Голос Америки.

«В момент трагедии и горя американцы сплачиваются как один человек, – подчеркнул президент. – Так было всегда. Мы вспоминаем то, что нас объединяет: нашу веру, нашу семью и наши общие ценности. Мы вспоминаем, что мы – граждане, о связи с нашими общинами и об утешении нашей общей принадлежностью к человечеству. Наше единство не может быть разрушено злом. Наши связи не могут быть разорваны насилием. И когда мы испытываем столь колоссальное чувство возмущения безжалостным убийством наших сограждан, наша любовь поддерживает нас сегодня. И будет поддерживать всегда».

В знак траура глава Белого дома приказал приспустить государственные флаги.

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