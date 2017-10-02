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Азербайджанских детишек укутали в хиджабы мнения и оценки

Автор: Записал: Заур Расулзаде 

Проблема религиозного экстремизма, а также вовлечения в секты подобного толка детей и молодежи в той или иной степени существовала всегда, однако в последнее время она приобрела особую актуальность. Настало время, когда госорганы, школы всех уровней должны вести решительную борьбу с любыми проявлениями религиозного фанатизма. Мы не должны допустить, чтобы наша молодежь попадала под влияние идей ИГИЛ и другого средневекового мракобесия. Пример Сирии должен стать страшным уроком для всех стран, где исповедуется ислам.

С этой точки зрения вчерашние ритуальные церемонии Ашура в нашей стране стали нарушением и заповеди Священного исламского писания, и уложений законодательства государства. В траурном религиозном обряде принимали участие десятки детей, которых привели в мечети родители. Совсем еще маленьких девочек обрядили в хиджабы, а мальчишек, едва вышедших из младенческого возраста, вообще заставили по примеру взрослых бить себя цепями.

Ашура в Баку

Доктор философских наук экс-глава Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рафик Алиев в беседе с haqqin.az повинными в происходившем назвал, в первую очередь, определенные госструктуры, которые не смогли навести порядок в массовом обряде религиозных фанатиков и не предотвратили участие в нем детей.

«Разумеется, виноваты также родители и школа. Однако обязанность государства прививать учащимся школ и вузов принципы научного мировоззрения и светского гуманизма, чтобы заполнить идейную пустоту в умах молодежи. Госструктуры, связанные с просвещением, должны вести активную работу среди детей и молодежи, чтобы  эффективно противодействовать внушению им религиозного радикализма», - убежден ученый-теолог и приводит в пример соседний Казахстан, где в сфере религиозного воспитания проводится целенаправленная государственная программа.

В январе этого года в послании «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» президент Казазстана Нурсултан Назарбаев поручил активизировать работу с проявлениями религиозного экстремизма.

Затем в программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», говоря о воздействии чуждых идеологических влияний, президент Казахстана призвал противопоставить им собственные национальные ценности, символы, коды и скрепы, создав «каркас национальной идентичности».

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