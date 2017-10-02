Государственный экзаменационный центр отреагировал на критику, прозвучавшую в статье «Как проваливают не «своих чиновников» в Баку», опубликованной накануне в haqqin.az. В статье говорилось о том, что во время экзаменов на замещение государственных должностей кандидаты наряду с тестовыми экзаменами обязаны пройти устное собеседование. Это собеседование создает возможности для субъективной оценки кандидатов и отсеивания неугодных. В статье было приведено мнение адвоката Асабали Мустафаева и представителя НПО Бахтияра Гаджиева.

В редакцию haqqin.az поступила реакция главы Государственного экзаменационного центра Малейки Аббасзаде, в котором говорится, что прием на государственную службу в Азербайджанской Республике проводится в соответствии с нормами закона АР «О государственной службе» и состоит из двух самостоятельных этапов: тестового экзамена и собеседования.

«Успешно прошедшие первый этап кандидаты допускаются ко второму. Результаты тестового экзамена и собеседования не суммируются. Соответствующими вакантной должности государственной службы считаются кандидаты, успешно прошедшие оба этапа. В статье приводится пример необъективного собеседования с гражданином Бахышовым Музаффаром.

Доводим до Вашего сведения, что гражданин М.Бахышов ни разу не участвовал в конкурсах, проводимых для замещения вакантных должностей государственной службы: ни на первом этапе - тестовых экзаменах, ни на втором – собеседовании. Также гражданин Асабали Мустафаев, на которого ссылается автор, приводя вышестоящий пример, не привлекался в качестве эксперта в комиссии по собеседованию. Упоминание в статье негативного опыта собеседования, к которому Государственный экзаменационный центр не имеет никакого отношения, вводит общественность в заблуждение и наводит тень на деятельность ГЭЦ. Для сведения сообщаем, чтобы обеспечить объективность и прозрачность при проведении собеседований для приема на государственную службу в АР, были введены такие новшества, как:

1. В состав комиссии по собеседованию, наряду с представителями государственных органов, включаются и независимые эксперты, представители общественных организаций, высших учебных заведений, неправительственных организаций, в особенности тех, которые специализируются в борьбе с коррупцией. Эти независимые эксперты непосредственно принимают участие в принятии решений о соответствии кандидата вакантной должности государственной службы.

2. Все проводимые собеседования сопровождаются видеосъемками, которые архивируются и сохраняются в ГЭЦ. При возникновении спорных моментов данная видеосъемка является основным источником для проведения объективного апелляционного рассмотрения.

3. С 2009 года проводимые нами собеседования были объявлены открытыми, то есть представители СМИ, общественных, международных и неправительственных организаций могут участвовать в процессе собеседования в качестве наблюдателей от начала вплоть до принятия комиссией решения о соответствии или несоответствии кандидата вакантной должности государственной службы. Все эти новшества были высоко оценены и как study case (учебные примеры) рассматривались на международных конференциях по вопросам приема на государственную службу в Баку, Астане и Тбилиси.

Мы с большим уважением относимся к работе журналистов, чью роль в доведении до общественности процессов, идущих в стране, в том числе и в области государственной службы, трудно переоценить. Поэтому мы придаем важное значение сотрудничеству с представителями средств массовой информации и всегда открыты для этого. Любую информацию, связанную с деятельностью Государственного экзаменационного центра, можно получить непосредственно обращаясь в ГЭЦ, а также посредством нашего официального сайта («dim.gov.az»). Мы готовы сотрудничать с автором статьи и предоставить ему всю необходимую информацию о процессе приема на государственную службу, а также приглашаем его принять участие в процессе собеседования (по его выбору) для получения полной и объективной информации».

Стоит отметить, что в статье не говорится о том, что Музаффар Бахышов принимал участие в экзаменах, проводимых именно Государственным экзаменационным центром. В статье также ничего не говорится о том, что Асабали Мустафаев привлекался Государственным экзаменационным центром в качестве эксперта.

В статье приводится критика адвоката Асабали Мустафаева и эксперта по образованию Бахтияра Гаджиева относительно устного собеседования, которое используется, по мнению экспертов, для «отсеивания» неугодных претендентов.

В статье также была отражена позиция глав пресс-службы Государственного экзаменационного центра Ханлара Ханларова, который опроверг факты, приведенные Асабали Мустафаевым и Бахтияром Гаджиевым.