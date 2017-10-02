ХАМАС передает сектор Газа Палестине

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас намерен начать прием государственных дел в секторе Газа, заявил премьер-министр Палестинской автономии Рами Хамдалла во время визита на территорию, сообщает Дойче велле.
В ближайшее время палестинские власти примут руководство министерствами сектора Газа, которые ранее находились под управлением движения ХАМАС.
Отметим, что в середине сентября руководство ХАМАС сообщило, что намерено передать управление сектором Газа, а также заявило о возможности проведения всеобщих выборов. В ООН приветствовали этот шаг.