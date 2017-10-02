Заместитель главы правительства РФ Сергей Приходько готов подарить главе МИД Сергею Лаврову электрошокер, чтобы он отбивался этим устройством от журналистов. Такое предложение вице-премьер сделал в Ашхабаде, когда журналисты попытались взять комментарий у Лаврова в неудобный для него момент, сообщает Лайф.

Лавров сдержанно призвал сотрудников СМИ не вмешиваться в его личную жизнь и не мешать выполнять государственное задание.

"Я тебе подарю электрошокер", — холодно прокомментировал это Приходько.

"Вот это мне сейчас понадобится, — принял его предложение Лавров. — Я сейчас был в туалете, и вас там не видел. Почему?"

Журналисты объяснили, что их "отсекла" служба охраны.