Навального снова арестовали

Оппозиционер Алексей Навальный арестован на 20 суток за повторное нарушение порядка проведения массовых акций, передает корреспондент «Медузы» из зала суда.

Поводом для составления административного протокола стал пост главы юридической службы Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова о предстоящем митинге Навального в Нижнем Новгороде. Тем не менее, суд признал политика виновным в том, что тот сам распространял призывы прийти на акцию, хотя та не была согласована (сам Навальный считает, что митинг был согласован).

Навальный заявил, что его задержали, чтобы не дать проводить митинги по всей России в поддержку своей избирательной кампании.