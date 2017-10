Отец лас-вегасского стрелка оказался известным преступником

Отцом стрелка из Лас-Вегаса оказался серийный банковский грабитель Бенджамин Хоскинс Пэддок, который был в федеральном розыске с 1969 по 1977 год. Подробности генеалогии преступника раскрыл телеканал Fox News.

Пэддок-старший в своё время входил в список десяти самых разыскиваемых преступников ФБР. У него были прозвища Большой Папочка (Big Daddy) и Старый Лысый (Old Baldy).

Напомним, 64-летний пенсионер из Невады из своего номера в отеле на 32-м этаже вечером 1 октября расстрелял собравшихся на фестиваль кантри-музыки в Лас-Вегасе людей. Жертвами убийцы стали 58 человек, 515 ранены, 150 из них находятся в тяжелом состоянии.

This is 1969 mugshot shooter, Stephen Paddock's father, Benjamin Hoskins Paddock who was a bank robber & on the FBI most wanted list. pic.twitter.com/2WXK9wi9fd