О том, что назначенный на 1 октября референдум о независимости Каталонии ничем хорошим не закончится, было ясно заранее. Конституционный суд Испании объявил это мероприятие незаконным: Конституция страны требует по подобным вопросам сначала проводить общеиспанский референдум.

Все действия каталонских властей по организации антиконституционного опроса тем самым становились незаконными, а правоохранительные органы стали обязаны акты нарушения законности предотвратить. На протяжении нескольких недель до референдума органы полиции изымали урны и бюллетени для голосования, закрывали сайты, пропагандировавшие будущее волеизъявление каталонцев, арестовывали инициаторов и активистов.

Никаких оснований считать, что Мадрид почему-то прекратит давление на Барселону в день голосования, не было никаких. В Каталонию и её столицу были стянуты тысячи дополнительных подразделений гражданской гвардии и национальной полиции. На каталонскую полицию, ввиду её двусмысленного положения, рассчитывать было сложно.

Попытки закрыть участки для голосования, а всего их было 2300, в целом не увенчались успехом: поскольку в основном они располагались в школах, накануне родители остались с детьми после занятий на ночь. В результате удалось опечатать лишь около ста участков, к остальным с утра выстроились очереди.

Правоохранительные органы пытались мешать работе участков, изымая урны, люди им мешали, и это привело к жёстким столкновениям, в ходе которых пострадало около 900 человек.

Картина стычек и окровавленных людей добавила сочувствия сторонникам независимости со стороны тех, кто не разделяет их целей, но возмущен жесткостью, доходящей до жестокости, при попытке воспрепятствовать волеизъявлению. Хотя власти Каталонии утверждают, что референдум состоялся, и из 45% принявших в нем участие, 90% поддержали идею независимости, сам характер проведения плебисцита и обстоятельства, его сопровождавшие, исключают возможность утверждать, что эти цифры соответствуют реальности.

Юридически корректно говорить о попытке проведения референдума, а не о референдуме, тем более состоявшемся. Мадрид заявляет, что в случае, если каталонские власти попытаются объявить независимость, будет приведена в действие статья 155 Конституции Испании, согласно которойй Каталония будет лишена автономии, и на всей её территории введут прямое правление из центра, вплоть до ввода войск.

Не поддержали сторонников независимости и в Брюсселе. В то же время многие задаются вопросом, зачем правительство социалиста Мариано Рахойя пошло на жесткий вариант противодействия сепаратистам. Возможно, к этому подтолкнули результаты недавнего соцопроса, показавшего преимущество противников отделения над сторонниками. С другой стороны, была предсказуема резкая ответная реакция сепаратистов, среди которых немало представителей левых и ультралевых взглядов, известных радикальными протестными практиками.

Показать нецивилизованное лицо сторонников отделения - значит, облегчить мобилизацию их противников. В свою очередь, большинство сторонников независимости в парламенте Каталонии сознательно пошло на проведение незаконного референдума, чтобы обострить отношения с Мадридом и тем самым показать свою готовность идти до конца, защищая свою главную цель.

К сожалению, в этой битве политических амбиций интересы благополучия Каталонии оказались забыты. В обозримой перспективе это будет неспокойный регион с туманным будущим, что никак не стимулирует его инвестиционную и туристическую привлекательность. Каталония рискует не состояться ни в составе Испании, ни вне её.