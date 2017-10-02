Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями по актуальным аспектам развития ситуации в Ближневосточном регионе, а также договорились о продолжении регулярных контактов, отмечает российское военное ведомство.
Главы генштабов России и США обсудили Ближний Восток
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов по телефону обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом Данфордом, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.