Коалиция опровергла авиаудар по "Хезболлах"

Возглавляемая США международная коалиция не наносила авиаудар по бойцам движения "Хезболлах" на востоке Сирии. Об этом заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон - официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, передает ТАСС.

"Авиаудары ... не наносились в зоне проведения операции коалиции. Мы боремся с ИГ в районе Ракки и к востоку от Евфрата", - написал офицер на своей странице в Twiter.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что, по меньшей мере, семь бойцов "Хезболлах" погибли в результате бомбардировки к востоку от Пальмиры.