Подписаться на уведомления
 

Коалиция опровергла авиаудар по "Хезболлах"

 

Возглавляемая США международная коалиция не наносила авиаудар по бойцам движения "Хезболлах" на востоке Сирии. Об этом заявил полковник американских сухопутных войск Райан Диллон - официальный представитель штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США, передает ТАСС.

"Авиаудары ... не наносились в зоне проведения операции коалиции. Мы боремся с ИГ в районе Ракки и к востоку от Евфрата", - написал офицер на своей странице в Twiter.

Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что, по меньшей мере, семь бойцов "Хезболлах" погибли в результате бомбардировки к востоку от Пальмиры.

360 просмотров


Старости
«Пусть Армения нападет на Азербайджан»
«Пусть Армения нападет на Азербайджан» комментирует для haqqin.az Евгений Михайлов
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
4 Окт 15° / 9°
5 Окт 17° / 11°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0023 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Скончался известный рок-музыкант
Россия обвинила США в захвате ее генконсульства
«Исламское государство» взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе Обновлено
Курды благодарят Россию
Коалиция опровергла авиаудар по "Хезболлах"
ЦРУ и ФБР: Стрельба в Лас-Вегасе не теракт
Главы генштабов России и США обсудили Ближний Восток
Испания может упразднить автономию Католонии… и ввести армию наше послесловие
Отец лас-вегасского стрелка оказался известным преступником
Навального снова арестовали
Лаврову предложили электрошокер для борьбы с журналистами Видео
ХАМАС передает сектор Газа Палестине
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно» обратная связь
Азербайджанских детишек укутали в хиджабы мнения и оценки
Трамп обратился к нации В связи с трагедией в Лас-Вегасе
Диктор не смог выговорить отчество Туркменбаши Видео
Турция устанавливает на границе с Сирией пуленепробиваемые барьеры
Мужчина открыл беспорядочную стрельбу в ереванской больнице Обновлено
Рафаэль Надаль: "Мое сердце разбито"
ФИФА оштрафовала Германию за нацистские лозунги
«Теневое ЦРУ»: «Миллионы болельщиков теперь ассоциируют Карабах с Азербайджаном, а не с Арменией»
Новый посол Греции у Эльмара Мамедъярова
США потратили на войны за рубежом 2 триллиона
Ильхам Алиев соболезнует Трампу
Независимая Каталония может оказаться вне Евросоюза
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться