Политическое руководство Иракского Курдистана ценит позицию России по референдуму, прошедшему в регионе 25 сентября, об этом в своем Twitter сообщил старший советник главы автономии Хемин Хаврами, сообщает РИА Новости.
"Посетил российское генконсульство в Эрбиле. Передал благодарность политического руководства Курдистана в связи со сбалансированной позицией России по референдуму. Обменялись мнениями о дальнейших шагах и будущей работе", — написал старший советник Масуда Барзани.
Отметим, что власти Ирака объявили референдум о независимости Курдистана нелегитимным. Против референдума выступили соседи Иракского Курдистана - Турция и Иран, а также США и ООН.
Курды благодарят Россию
Политическое руководство Иракского Курдистана ценит позицию России по референдуму, прошедшему в регионе 25 сентября, об этом в своем Twitter сообщил старший советник главы автономии Хемин Хаврами, сообщает РИА Новости.