Россия обвинила США в захвате ее генконсульства

МИД РФ и Госдепартамент США продолжают спорить о российской недвижимости на американской территории, сообщает Дойче велле.

Сегодня пресс-служба МИД РФ опубликовала заявление, в котором раскритиковала действия сотрудников Госдепа, которые, по словам российских дипломатов, "полностью захватили все помещения генерального консульства России в Сан-Франциско". Действия Вашингтона названы "грубейшим нарушением международного права".

В ответ на это в Госдепартаменте ответили, что его сотрудники совершили "обход российских помещений" после того, как их покинули последние дипломаты.

В том же заявлении МИД РФ содержится намерение применить "принцип взаимности". "Американцы, врываясь в наши загранучреждения, фактически согласились с возможностью аналогичного обхождения со своими представительствами в России", - заявили российские дипломаты.