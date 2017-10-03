Болельщики сборной Испании весьма недружелюбно встретили защитника «Барселоны» Жерара Пике, который выступил за отделение Каталонии из состава страны.

Фанаты пришли на открытую тренировку национальной команды с плакатами «Пике, ублюдок, убирайся из сборной», «Пике, ты испанец» и «Пике – out», из-за чего ее пришлось завершить досрочно. Она продлилась всего 23 минуты, хотя полиция отбирала у болельщиков провокационные баннеры.

Кроме того, болельщики освистали главного тренера Хулена Лопетеги, который вызвал Пике в национальную команду.

Напомним, ранее Пике выступал за референдум в поддержку независимости Каталонии. Он также заявил, что готов уйти из сборной Испании из-за давления со стороны общественности и некоторых членов Королевской федерации футбола Испании (RFEF).

«В эпоху фашистского франкизма мы не могли высказываться. Я каталонец и испытываю гордость за свой народ. Если я представляю проблему для национальной сборной, то готов покинуть команду до мирового первенства в России», - сказал Пике.

В воскресенье в Каталонии проходил референдум о независимости от Испании. Он был признан незаконным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

В ходе голосования, по некоторым оценкам, почти 90 процентов жителей региона выступили за самостоятельность. Около тысячи каталонцев пострадали от действий испанской полиции, которая применяла слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы не пустить людей на участки для голосования.