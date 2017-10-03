В Узбекистане на горном полигоне Фориш в Джизакской области сегодня начинаются совместные тактические учения военнослужащих России и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана.

Отмечается, что предыдущие совместные действия отрабатывались военными двух стран двенадцать лет назад на этом же полигоне в полевых условиях.

«В понедельник утром на военном аэродроме в Ташкенте приземлился борт с группой российских военнослужащих, во вторник на полигоне Фориш состоится церемония открытия учений», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что учения проходят в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию.