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Совместные военные учения Узбекистана и России Впервые за 12 лет

 

В Узбекистане на горном полигоне Фориш в Джизакской области сегодня начинаются совместные тактические учения военнослужащих России и Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны Узбекистана.

Отмечается, что предыдущие совместные действия отрабатывались военными двух стран двенадцать лет назад на этом же полигоне в полевых условиях.

«В понедельник утром на военном аэродроме в Ташкенте приземлился борт с группой российских военнослужащих, во вторник на полигоне Фориш состоится церемония открытия учений», — сообщили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что учения проходят в рамках договоренностей, которые были достигнуты во время поездки президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию.

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Совместные военные учения Узбекистана и России Впервые за 12 лет
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