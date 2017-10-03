Начальник Генерального штаба Турции генерал Хулуси Акар в ночь с 1 на 2 октября прибыл в Тегеран

Несколько часов назад завершилась его встреча с генерал-майором Мохаммедом Багери, главой штаба вооруженных сил Ирана. А в то время, когда читатель знакомится с этим комментарием, иранские и турецкие военные анализируют итоги беседы главы турецкого Генерального штаба с руководителем Высшего совета национальной безопасности Исламской республики Иран контр-адмиралом Али Шамхани.

Турецкие и иранские средства массовой информации старательно делали вид, что в прилете Акара нет совершенно ничего чрезвычайного. Ну прилетел ночью, и что с того – видимо дневных рейсов просто не было. И вообще это ответный визит вежливости на посещение генералом Багери Анкары, не стоит придавать этому особого значения.

А особо настырным наблюдателям прямо указывалось – 4 октября в Тегеран прилетает Реджеп Эрдоган, так что визит Акара нужно воспринимать как своего рода проверку - все ли готово к прилету турецкого президента. Ну там - того ли цвета ковры застланы в резиденции высокого гостя, хватает ли полотенец в ванной комнате, не дует ли из окон.

Словом, руководители масс-медиа двух стран откровенно резвились. Видимо, настолько заразительно, что эту эстафету подхватили генералы. В тегеранском аэропорту Мехрабад Хулуси Акара встречал заместитель начальника Генерального штаба иранских вооруженных сил по международным делам генерал Кадири, и всего за десять минут, которые были предоставлены прессе для вопросов, два высокопоставленных штабиста, что турецкий, что иранский, сказали много – и ничего.

Так, Хулуси Акар заявил, что совместными усилиями Анкара и Тегеран вполне могут эффективно бороться с терроризмом в регионе, что обе страны – его, терроризма, жертвы. И вот теперь две этих «жертвы» решили совместно дать отпор своим обидчикам.

Генерал Кадири, в свою очередь, пожаловался на то, что борьба с террором связана для Анкары и Тегерана со значительными издержками. Но вот сейчас, в результате расширения взаимного сотрудничество Ирана и Турции в данном вопросе, эти издержки будут существенно сокращены.

Но в том потоке общих слов, которые два генерала щедро изливали на прессу, был момент, который внимательных наблюдателей заставил, что называется «сделать стойку». А именно – слова Акара о том, что главной задачей вооруженных сил Ирана и Турции сейчас является «укрепление безопасности приграничных районов». После этого сообщения дальнейшие отчеты о визите начальника турецкого Генерального штаба в Тегеран можно не читать и не смотреть, поскольку совершенно очевидно, что главной причиной его прилета в Иран является обсуждение вопросов о совместной реакции двух стран на прошедший 25 сентября референдум в Курдской региональной автономии Ирака (КРАИ).

Дальше развитие событий пошло стремительно. Переговоры Аскара со свои иранским коллегой, начальником штаба вооруженных сил Ирана генерал-майором Моххамедом Багери еще не закончились, а артиллерийские и танковые части иранской армии уже начали развертывание на границах с КРАИ. По официальной версии - «для проведения крупномасштабных плановых учений».

И с учетом того, что аналогичные учения возле границ Курдской автономии проводит турецкая и иракская армии – КРАИ оказалась в клещах интенсивного учебного процесса трех армий, пусть даже те части, которые сумел выделить Багдад для этого мероприятия армией можно назвать с большой натяжкой.

Спустя несколько часов последовало заявление вице-премьера Турции Бекира Боздага, в котором он рассказал о том, как Анкара в ближайшее время будет реагировать на «проведение нелегитимного референдума в Курдской региональной администрации Ирака».

Во-первых, по его словам, Анкара потребовала, чтобы представитель КРАИ в Турции не возвращался в страну.

Во-вторых, Боздаг объявил, что этом турецкие военные инструктора прекращают подготовку сил курдского ополчения (пешмерга), а следовательно – прекращается и их снабжение со складов турецкой армии.

И, наконец, в-третьих. Отныне все вопросы, касающиеся севера Ирака, в том числе функционирование КПП и визовый вопрос, будут обсуждаться напрямую с Багдадом. «Мы будем иметь дело исключительно с центральным правительством Ирака», - подчеркнул Боздаг.

Официальный Тегеран с аналогичным заявлением еще не выступил, но по сообщениям хорошо информированных источников в иранской столице, текст его уже готов и может быть оглашен в ближайшее время. Причем, что интересно, иранские шаги практически совпадают с турецкими: здесь и прекращение военной помощи курдским отрядам, действующим в районе иракского Синджара, и высылка из страны представителей Иракского Курдистана, и работа только и исключительно с Багдадом.

Предупреждая возможные спекуляции, (хотя дело это бесполезное, они все одно появятся) необходимо сразу сказать, что военный сценарий в отношении КРАИ на встречах генерала Акара в Тегеране не рассматривался и даже не затрагивался. Учения, проходящие сейчас у границ Иракского Курдистана что с турецкой, что с иранской стороны – шаг демонстративный, то, что у военных именуется «демонстрацией оскала». Следующий шаг давления на Барзани со стороны Анкары и Тегерана будет носить сугубо экономический характер.

Консультации начальников иранского и турецкого штабов в их практической части были посвящены несколько иной тематике. Обе стороны предполагают, что в результате референдума произойдет резкая активизация деятельности экстремистских курдских группировок, в том числе – в Ираке и Сирии. И уже сейчас Тегерану и Анкаре необходимо создавать механизм совместных действий против этой угрозы.

Ну и между делом, как бы вскользь, Турция и Иран укреплением взаимных контактов для отражения вызовов, возникших после референдума 25 сентября, посылают сигнал Вашингтону, который все еще колеблется в определении своей позиции – либо вы там, в Белом доме, продолжаете отстаивать целостность Ирака, либо сталкиваетесь с серьезными проблемами, которые две ключевые страны региона совместно организовать сумеют. С размахом и от души.