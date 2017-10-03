После организованной в Тбилиси грузинской партией «Альянс патриотов» пятитысячной демонстрации с призывом восстановить отношения с РФ, делегация этой организации отправилась в Москву, обсуждать возвращение Грузии Абхазии и Южной Осетии.

Как передают грузинские СМИ, члены «Альянса патриотов» Ада Маршания, Нато Чхеидзе и Георгий Ломия намерены рассмотреть проблему с депутатами Госдумы и членами Совета Федерации.

Известный грузинский политолог Сосо Цинцадзе в беседе с haqqin.az отметил, что идея нормализации отношений с РФ очень своевременна и продуктивна.

«Переговоры с РФ о восстановлении территориальной целостности Грузии очень нужны. Однако меня смущает то обстоятельство, что грузинскую делегацию примут в комитете по делам СНГ Госдумы, а не в комитете по внешней политике. Грузия вышла из СНГ, и теперь встреча в этом комитете будет выглядеть так, будто Тбилиси все еще пребывает в сфере влияния России. Кроме того, в составе делегации нет дипломата, который бы основательно занимался проблемой Абхазии и Осетии. Есть и другие «но». «Альянс патриотов» - оппозиционная партия, и неизвестно, как отреагирует правящая «Грузинская мечта» на договоренности с РФ, если таковые будут достигнуты», - считает С.Цинцадзе.

Политолог привел в пример встречу лидера оппозиционной партии Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе с Владимиром Путиным, которую правящая в то время партия полностью проигнорировала.

«Дипломатия не терпит кавалерийских наскоков и комсомольского энтузиазма. Только одного желания вернуть Абхазию и Осетию путем переговоров с Москвой недостаточно. Прежде чем садиться за стол переговоров, необходимо обозначить, как будут реализованы отдельные пункты, по которым удастся прийти к согласию», - убежден С.Цинцадзе.

Не верит в успех новых «московских переговоров» и бывший советник президента Грузии политолог Вахтанг Маисая.

Грузия и Россия находятся в состоянии войны, и нет никаких оснований для оптимизма по переговорам «Альянса патриотов» с российскими депутатами, считает он, подчеркнув, что это оппозиционная партия и ее переговоры носят неформальный характер.

«Альянс имеет 5% голосов в парламенте. Скорее всего, встреча членов Альянса с российскими депутатами, наряду с официальными контактами с российской стороной, создаст условия для создания площадки неформальных контактов, где можно будет договариваться по различным вопросом гуманитарного и экономического характера», - предполагает В.Маисая.