Подписаться на уведомления
 

Опаснейший грипп приближается к границам Азербайджана комментарий главного эпидемиолога страны

Автор: Джейхун Наджафов, отдел социума 

Как считает главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев, в Азербайджане нет никаких оснований для массовой вакцинации от гриппа. Эпидемиологическая ситуация полностью контролируется медицинскими службами страны, заверил он haqqin.az.

В то же время по всей Российской Федерации начата двухнедельная кампанию массовой противогриппозной вакцинации. По данным Роспотребнадзора, этой осенью россияне столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа — гонконгского, свиного, типа В и еще, имеющий новый штамм, поэтому населению рекомендовано незамедлительно прививаться.

На Украине ожидают атаку трех штаммов вируса гриппа, которые будут поражать различные категории населения в течение всей зимы и в начале весны. Более всего в Украине опасаются вируса гриппа – «Мичиган», который имеет короткий инкубационный период и очень опасен тяжелыми осложнениями - пневмонией, серозным менингитом, энцефалитом. По данным украинского Минздрава, «Мичиган» и другие штаммы гриппа опасны для всех жителей Северного полушария в эпидемиологическом сезоне 2017-2018. Поэтому и в Украине проведут всеобщую вакцинацию.

Отметим, что грипп имеет особенность быстро проникать через границы и распространяться за очень короткое время. Тем не менее главный эпидемиолог Азербайджана пока рекомендует делать прививки от гриппа по желанию граждан, то есть тем, кто по каким-то причинам опасаются заразиться.

«Массовую вакцинацию показано проводить в том случае, если заболевают сотни тысяч людей. В отличие от России в Азербайджане практически не существует опасности переохлаждения, питание нашего населения более богато витаминами, что уменьшает риск заражения», - отмечает И.Агаев.

Однако, уверяет эпидемиолог, в стране есть достаточное количество антигриппозной вакцинации на экстренный случай, и при реальной угрозе будут предприняты все необходимые профилактические меры.

Тем не менее врач призвал население соблюдать простые правила профилактики. К примеру, человеку, заболевшему гриппом или ОРВИ, не следует приходить на работу и другие общественные места.

«К сожалению, у нас терпимо относятся к больному гриппом на работе, забывая, что в итоге он может заразить весь коллектив», - сетует главный эпидемиолог.

343 просмотров


Старости
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно»
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно» обратная связь
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
4 Окт 14° / 9°
5 Окт 17° / 11°
6 Окт 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   2.0023 AZN
1 RUB   =   0.0295 AZN

Новостная лента

Росбалт: После Налбандяна и Мамедъяров намекнул на прорыв в переговорах Алиева и Саргсяна
Московский центр Карнеги: «Карабахская война может перенестись на территорию Армении» аналитическая выкладка
Опаснейший грипп приближается к границам Азербайджана комментарий главного эпидемиолога страны
Грузинские «патриоты» поехали в Москву возвращать Сухими и Цхинвал haqqin.az из Тбилиси
Турция и Иран против курдов вместе с размахом и от души актуальный комментарий
Более 2 млн человек стали беженцами Данные ООН
Совместные военные учения Узбекистана и России Впервые за 12 лет
Испанские болельщики подвергли обструкции Жерара Пике «Ублюдок, убирайся из сборной»; видео
Тегеран и Анкара не признают референдум в Курдистане
Дональд и Меланья Трамп почтили минутой молчания погибших в Лас-Вегасе
Скончался известный рок-музыкант
Россия обвинила США в захвате ее генконсульства
«Исламское государство» взяло ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе Обновлено
Курды благодарят Россию
Коалиция опровергла авиаудар по "Хезболлах"
ЦРУ и ФБР: Стрельба в Лас-Вегасе не теракт
Главы генштабов России и США обсудили Ближний Восток
Испания может упразднить автономию Католонии… и ввести армию наше послесловие
Отец лас-вегасского стрелка оказался известным преступником
Навального снова арестовали
Лаврову предложили электрошокер для борьбы с журналистами Видео
ХАМАС передает сектор Газа Палестине
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно» обратная связь
Азербайджанских детишек укутали в хиджабы мнения и оценки
Трамп обратился к нации В связи с трагедией в Лас-Вегасе
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться