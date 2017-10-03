Как считает главный эпидемиолог Азербайджана Ибадулла Агаев, в Азербайджане нет никаких оснований для массовой вакцинации от гриппа. Эпидемиологическая ситуация полностью контролируется медицинскими службами страны, заверил он haqqin.az.

В то же время по всей Российской Федерации начата двухнедельная кампанию массовой противогриппозной вакцинации. По данным Роспотребнадзора, этой осенью россияне столкнутся с четырьмя вариантами вируса гриппа — гонконгского, свиного, типа В и еще, имеющий новый штамм, поэтому населению рекомендовано незамедлительно прививаться.

На Украине ожидают атаку трех штаммов вируса гриппа, которые будут поражать различные категории населения в течение всей зимы и в начале весны. Более всего в Украине опасаются вируса гриппа – «Мичиган», который имеет короткий инкубационный период и очень опасен тяжелыми осложнениями - пневмонией, серозным менингитом, энцефалитом. По данным украинского Минздрава, «Мичиган» и другие штаммы гриппа опасны для всех жителей Северного полушария в эпидемиологическом сезоне 2017-2018. Поэтому и в Украине проведут всеобщую вакцинацию.

Отметим, что грипп имеет особенность быстро проникать через границы и распространяться за очень короткое время. Тем не менее главный эпидемиолог Азербайджана пока рекомендует делать прививки от гриппа по желанию граждан, то есть тем, кто по каким-то причинам опасаются заразиться.

«Массовую вакцинацию показано проводить в том случае, если заболевают сотни тысяч людей. В отличие от России в Азербайджане практически не существует опасности переохлаждения, питание нашего населения более богато витаминами, что уменьшает риск заражения», - отмечает И.Агаев.

Однако, уверяет эпидемиолог, в стране есть достаточное количество антигриппозной вакцинации на экстренный случай, и при реальной угрозе будут предприняты все необходимые профилактические меры.

Тем не менее врач призвал население соблюдать простые правила профилактики. К примеру, человеку, заболевшему гриппом или ОРВИ, не следует приходить на работу и другие общественные места.

«К сожалению, у нас терпимо относятся к больному гриппом на работе, забывая, что в итоге он может заразить весь коллектив», - сетует главный эпидемиолог.