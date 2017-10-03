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Росбалт: После Налбандяна и Мамедъяров намекнул на прорыв в переговорах Алиева и Саргсяна

Автор: Подготовила Афа Бабаева, отдел информации 

В ближайшее время ожидается встреча президентов Армении и Азербайджана, сообщает российское агентство Росбалт. По информации, эту встречу «благословил» через своего официального представителя генсек ООН Антониу Гутьеррес.

Издание также напоминает о недавнем громком заявлении армянского министра иностранных дел Эдварда Налбандяна о готовности Еревана вернуть Баку территории, которые «в плане безопасности не будут угрожать Карабаху». 

Российское агентство процитировало и официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева сообщившего, что министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров поддержал несколько «интересных предложений» сопредседателей Минской группы для продолжения «предметных переговоров» по урегулированию конфликта. Содержания «интересных предложений» не раскрывается.

По информации агентства, международные посредники (в особенности — Россия), пытаются протащить так называемый «план Лаврова», который, как считают аналитики Росбалта залежался на полке. «Речь идет о выводе армянских войск из оккупированных территорий вокруг Нагорного Карабаха с откладыванием на потом вопроса о его политическом статусе», - цитирует haqqin.az российское издание.

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Росбалт: После Налбандяна и Мамедъяров намекнул на прорыв в переговорах Алиева и Саргсяна
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