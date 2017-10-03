Российская авиация уничтожила в Сирии боевиков с Кавказа

Воздушно-космические силы РФ в Сирии уничтожили центр сбора и подготовки иностранных наемников террористической группировки "Исламское государство", в том числе около 40 боевиков и семерых полевых командиров из Северного Кавказа, сообщил официальный представитель минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

"Авиационным ударом уничтожен центр сбора и подготовки иностранных наемников ИГИЛ, в том числе около 40 боевиков из Северного Кавказа, а также мобильная снайперская группа террористов", — сказал Конашенков.

По его словам, также уничтожено три командных и девять опорных пунктов террористов, восемь танков, три артиллерийские установки, 17 внедорожников с установленным на них крупнокалиберным вооружением (зенитными установками ЗУ-23, безоткатными орудиями Б-10, пулеметами ДШК) и 4 склада боеприпасов.

"Благодаря эффективным действиям авиации ВКС России сирийские войска продолжают освобождение от боевиков ИГИЛ территории вдоль реки Евфрат", — заключил Конашенков.