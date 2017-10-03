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Террористы атаковали военную часть в Индии

 

Рано утром во вторник террористы-смертники атаковали  пограничную воинскую часть в административной столице штата Джамму и Кашмир Сринагаре на севере Индии. Как сообщает телеканал NDTV, ранено не менее трех военнослужащих, один террорист убит. Операция по поиску боевиков продолжается.

По этой информации, группа вооруженных террористов напала на казарму пограничников, примыкающую к международному аэропорту Сринагара, в котором все полеты на сегодня отменены.

Несколько террористов продолжают скрываться окрестностях города. Аэропорт и прилегающие к нему территории оцеплены военными. В операции по уничтожению террористов принимают участие боевые вертолеты, сообщает телеканал.

18 сентября прошлого года боевики-смертники провели подобную же операцию - атаковали расположение индийского батальона в городе Ури, в результате чего погибли 19 военнослужащих. Индия тогда заявила, что боевики прибыли с пакистанской территории и обвинила Исламабад в поддержке терроризма.

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