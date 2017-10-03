Нефть дешевеет

Мировые цены на нефть во вторник утром снижаются — инвесторы по-прежнему обеспокоены переизбытком сырья на рынке после новостей о росте добычи ОПЕК, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на утро 3 октября стоимость нефти марки Brent уменьшалась на 0,37% — до 55,91 доллара за баррель, марки WTI — на 0,24% - до 50,46 доллара за баррель.

При этом индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) возрос на 0,22% - до 93,84 пункта. В ходе понедельничных торгов нефть обеих марок дешевела на 2 - 3%.