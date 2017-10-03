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В Дубае за автомобильный номер заплатили более $700 тысяч

 

Управление по дорогам и транспорту (RTA) Дубая на очередном аукционе по продаже специальных автомобильных номеров реализовало 80 лотов на общую сумму около 25 млн дирхамов, или около 6,8 млн долларов, сообщает Khaleej Times.

Самым дорогим стал номер R-111 - его приобрели за 2,65 млн дирхамов (721 тыс. долларов). Номер F-999 был продан за 1,06 млн дирхамов (288,6 тыс. долларов), а номер N-1000 - за 800 тыс. дирхамов (217,8 тыс. долларов).

«Выручка в 24,8 млн дирхамов, полученная от 96-го открытого аукциона, отражает популярность этого коммерческого направления, организованного RTA», - цитирует издание генерального директора RTA Ахмеда Бахрозяна.

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