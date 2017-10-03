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В Запорожье стреляли в главу Союза армян

 

В Запорожье совершено покушение на главу областного Союза армян Арташеса Саргсяна, сообщает издание Forpost со ссылкой на вице-президента этой организации Рудольфа Акопяна.

Инцидент произошел накануне, 2 октября, на бульваре Шевченко. В главу армянской общины стреляли при его выходе из автомобиля у здания Союза.  Саргсяна прикрыл собой охранник, получив огнестрельное ранение в живот. Сообщается, что раненый находится в отделении реанимации одной из городских больниц.

Сам Саргсян остался невредим.

"Мы не знаем, с чем может быть связано покушение. Члены нашей организации не ведут никакой противоправной деятельности. Видимо, мы кого-то не устраиваем в городе", — сообщил  Р.Акопян.

В настоящий момент правоохранительные органы проводят следственные действия для выяснения всех обстоятельств покушения.

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