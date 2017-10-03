Азербайджанские волейболистки на встрече с Ильхамом Алиевым

Президент Ильхам Алиев принял сегодня женскую сборную Азербайджана по волейболу, сообщает официальный сайт главы государства.
Женская сборная Азербайджана по волейболу заняла четвертое место на завершившемся 1 октября в Баку чемпионате Европы.
Президент Ильхам Алиев принял сегодня женскую сборную Азербайджана по волейболу, сообщает официальный сайт главы государства.
Женская сборная Азербайджана по волейболу заняла четвертое место на завершившемся 1 октября в Баку чемпионате Европы.
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