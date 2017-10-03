Сын депутата Фазаила Агамалы сбил пешехода

На территории Насиминского района Баку произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого был сбит пешеход, передает Report.
Согласно информации, 36-летний Ялчин Фазаил оглу Агамалы напротив здания Медицинского университета на автомобиле марки Jeep сбил переходившего дорогу 18-летнего Гариба Шакир оглу Нуруллаева.
В результате пешеход получил тяжелые травмы. При помощи Я.Агамалы он был доставлен в больницу.
По факту сотрудниками Насиминского районного управления полиции были взяты показания у водителя - виновника инцидента.
Я. Агамалы является старшим сыном депутата Фазаила Агамалы.