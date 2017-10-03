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Kapital Bank - официальный партнер Международной выставки образования

 

С 6 по 8 октября 2017 года при официальной поддержке Министерства образования в Baku Expo Center пройдет 11-я Азербайджанская Международная выставка образования (Education 2017), официальным партнером которой является Kapital Bank. Девиз выставки:«Человеческий капитал – наше богатство».

Со стороны Министерства образования будут представлены проекты, успешно осуществляемые в последние годы, и возможности системы образования Азербайджана. В отличие от прошлых лет, в этом году выставка образования представит участникам широкий спектр бизнес-программ, а также семинар под названием «Моя будущая профессия и дорога к ней».

Под этим же девизом на выставке представят свои стенды 14 высших учебных заведений страны. Свои программы участникам выставки предъявят представители рейтинговых университетов, бизнес-школ, колледжей, учебных центров и курсов Германии, Австрии, Беларусь, Италии, Латвии, Литвы, Венгрии, России, Румынии, Сингапура, Словакии и других стран.

Следует отметить, что Kapital Bank участвует в различных проектах Министерства образования. В ближайшем будущем планируется реализация еще несколько таких проектов.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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