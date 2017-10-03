Россия стала интернет-провайдером Северной Кореи

В Северной Корее появилось новое подключение к интернету, которое обеспечивается российским провайдером, сообщает Fortune.

Эксперты по безопасности, в том числе участвующие в проекте США и Кореи "38 North", осуществляемом Университетом Джонса Хопкинса, подтвердили факт предоставления российской телекоммуникационной компанией «Транстелеком» Корее второго подключения к интернету в дополнение к первой линии, предоставленной той Китаем.

Как отмечает издание, этот новый выход в интернет для Кореи организован именно сейчас, когда отношения с США особенно напряжены как у российской, так и у корейской стороны. Американские чиновники также оказали давление на неуступчивый Китай с тем, чтобы и Пекин присоединился к международной кампании по изоляции Северной Кореи в ответ на недавние испытания ею ядерных ракет и связанные с этим угрозы.