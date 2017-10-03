Американский посол об урегулировании в Карабахе

«Хочу отметить, что в качестве одного из членов Минской группы ОБСЕ США продолжают свою деятельность, направленную на мирное урегулирование нагорно-карабахской проблемы посредством сближения позиций сторон», - сказал сегодня журналистам посол США в Азербайджане Роберт Секута.

По словам дипломата, одним из основных направлений такой деятельности является улучшение положения и удовлетворение нужд вынужденных переселенцев.

«Посольство США совместно с правительством Азербайджана неизменно будет прилагать усилия по оказанию помощи вынужденным переселенцам. На сегодняшний день Соединенные Штаты выделили для реализации проектов по оказанию помощи вынужденным переселенцам 115 миллионов долларов», - сообщил посол.