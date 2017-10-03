Goldman Sachs будет торговать биткоинами

Один из крупнейших инвестиционных банков мира Goldman Sachs рассматривает возможность новой торговой опции, связанной с биткоином и другими цифровыми валютами, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированные источники в банке.

Goldman Sachs может стать первым из финансовых гигантов Уолл-стрит, напрямую вошедшим на рынок криптовалют. В то же время собеседники WSJ отмечают, что деятельность инвестбанка в этом направлении пока находится на начальной стадии и эти планы могут в итоге и не быть реализованы. В самом банке изданию сообщили, что исследуют возможности удовлетворения интереса своих клиентов к цифровым валютам.