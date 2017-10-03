"Отношения Азербайджана и Украины носят стратегический характер. Наши политические позиции совпадают, в том числе и на международных площадках", - сказал на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Мы имеем ощутимые результаты в экономике. За девять месяцев этого года мы достигли большего товарооборота, чем за весь 2016 год. Рост составил 66 процентов. Кроме того, наблюдается пятикратный рост в сфере транспортировки грузов через Азербайджан", - сказал министр иностранных дел Украины.

* * * 12:12

Главы МИД Азербайджана и Украины - Эльмар Мамедъяров и Павел Климкин проводят сегодня встречу в Баку, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министры обсуждают повестку двустороннего и многостороннего сотрудничества.

Ожидается, что после переговоров один на один министры продолжат собеседование в расширенном формате.