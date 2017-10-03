В Баку опять дожди

Завтра в Баку и на Апшероне ожидаются дожди, ночью и утром - интенсивные. Ближе к вечеру осадки прекратятся, и задует умеренный северо-восточный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшеронском полуострове: ночью - 11 - 13°, днем - 14 - 16°; в Баку: ночью - 11 - 13°, днем - 14 - 16° тепла.
Атмосферное давление превысит норму и составит 770 мм ртутного столба. Относительная влажность - 75 - 85%.
В районах Азербайджана местами выпадут дожди. В горных районах возможен снег. Западный ветер обнаружит тенденцию к усилению.
Температура воздуха составит: ночью - 7 - 12°, днем - 14 - 17°; в горах: ночью - 2 - 5°, днем - 5 - 9° тепла.