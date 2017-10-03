Служба 911: в горах Шемахи пропали два американских автомобиля

Сегодня в 06:48 из американского колл-центра 911 в Национальный центр дистанционного опознавания и мониторинга Государственной морской администрации Азербайджана поступила информация о том, что два автомобиля Nissan Patrol с иностранными гражданами потерялись в горах Шемахи, сообщили haqqin.az в пресс-службе ведомства.

В центре незамедлительно были определены координаты автомобилей, переданные затем в службу 112 Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана. В настоящее время по факту проводятся поисково-спасательные мероприятия.