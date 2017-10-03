Российская нефтекомпания продолжит работать в Курдистане

"Газпром нефть" продолжит работать в Курдистане и реализовывать свои проекты, несмотря на политическую обстановку в регионе, передает ТАСС заявление главы Минэнерго РФ Александра Новака.

"Компания "Газпром нефть" в основном у нас участвует в Курдистане, является оператором проекта. Насколько я знаю, компания продолжает работать и реализовывать проект", - сказал он.

В Курдистане "Газпром нефть" разрабатывает три проекта: Shakal и Halabja, в каждом из которых имеет по 80% долевого участия при 20%, принадлежащих правительству Курдистана, а также блок Garmian - совместный проект с канадской WesternZagros, в котором компаниям принадлежит по 40% при 60-процентной доле курдского правительства.