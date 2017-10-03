Американец вышел из тюрьмы и задушил гражданскую жену

Американец, отсидевший два месяца за избиение своей девушки, вышел из тюрьмы, приехал к ней и ее убил, сообщает The New York Post.

Как удалось выяснить следователям, 52-летний Джером Риверс, выйдя из тюрьмы, первым делом позвонил своей подруге Джии Пендер и спросил, может ли он к ней приехать. Риверс, согласно решению суда, не имел права приближаться к Пендер, и девушка, получив звонок, поспешила к соседям с криками «Джером едет!». Она передала им какой-то предмет и просила передать тот ее матери, если с ней что-то случится.

Риверс приехал в дом к Пендер, а на следующий день в шесть часов утра позвонил в полицию. Он рассказал стражам порядка, что спал, а потом, услышав глухой стук, проснулся и увидел свою сожительницу лежащей на полу в ванной. Следствие установило, что женщина была задушена.

По словам Риверса, причин убивать подругу у него не было, однако он отметил, что Пендер не уважала его мать и засадила его в тюрьму по обвинению в избиении.

Мужчине грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.