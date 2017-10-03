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Туркменбаши подарили золотой велосипед

 

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов наградил тренеров, победителей и призеров Азиатских игр по боевым искусствам в закрытых помещениях - 2017 ценными подарками, сообщает информационный портал «Открытая Азия онлайн».

В ответ туркменские спортсмены подарили главе государства золотой велосипед. Туркменский лидер сообщил, что этот ценный подарок он передает в дар музею.

На Азиатских играх по боевым искусствам в закрытых помещениях, которые прошли с 17 по 27 сентября в Ашхабаде, туркменские спортсмены завоевали 245 наград, из которых 89 - золотые, 70 - серебряные и 86 - бронзовые.

От имени президента спортсмены, удостоенные на играх золотой медали, получили автомобили Toyota Camry GL Executive; обладатели серебряных медалей - $5000; бронзовые призеры - $3000; тренеры же победителей и призеров - автомобили Toyota Camry GL Executive.

Президент лично пообещал, что особо отличившимся спортсменам выделят квартиры в комфортабельных жилых домах.

 

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