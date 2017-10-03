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Умер глава Coca-Cola

 

Главный исполнительный директор Coca-Cola HBC AG Димитрис Лоис скончался 2 октября, сообщила компания. В середине сентября было объявлено о том, что он временно прекратит исполнение своих обязанностей для прохождения лечения. Предполагалось, что Лоис будет отсутствовать на работе около четырех месяцев.

И.о. исполнительного директора тогда был назначен главный финансовый директор компании Михалис Имеллос. Он продолжит оставаться в этой должности после смерти Лоиса. Имеллос работает в Coca-Cola HBC с 2008 года, вступив а должность CFO в 2012 году.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) - ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе. Coca-Cola HBC работает в 28 странах, общее население которых составляет около 595 млн человек.

Акции компании торгуются на биржах Лондона и Афин.

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