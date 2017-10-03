Главу Мьянмы не лишат Нобелевской премии из-за убийства мусульман

Устав не позволяет лишить госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи премии мира, несмотря на жесткую критику, которой подверглась ее страна в связи с ситуацией с мусульманами народности рохинджа, заявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен.

Лауреат Нобелевской премии, госсоветник и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, подверглась критике со стороны мирового сообщества после обострения ситуации в штате Ракхайн и отказалась от участия в 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Сама Аун Сан Су Чжи утверждает, что стала жертвой "массовой дезинформации" вокруг событий в Мьянме.

"Это противоречит нашему уставу. Мы называем победителя за то, что этот человек или организация сделали на момент присуждения премии", — пояснила Радио Швеции SR Реисс-Андерсен.