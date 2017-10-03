Массовые аресты курдов в Иране

За последнюю неделю в Иране арестованы сотни курдов, сообщает сегодня Kurdistan.ru.

Согласно информации, иранские силы безопасности, начиная с 25 сентября - дня проведения референдума о независимости в Иракском Курдистане, арестовали свыше 700 иранских курдов, вышедших на улицы в знак солидарности с иракскими сонародниками.

Аресты произведены в провинциях Илам, Керманшах, Курдистан и Западный Азербайджан, в которых главным образом и проживают курды ИРИ.

Напомним, 25 сентября в Иракском Курдистане прошел спорный референдум о независимости, в ходе которого порядка 93% участвовавших в голосовании высказались за выход автономии из состава Ирака и преобразование ее в независимое государство.