Нобелевскую премию по физике получили американские ученые

Нобелевскую премию по физике в 2017 году получили Райнер Вайс, Барри Бариш и Кип Торн за обнаружение гравитационных волн детектором LIGO. Об этом объявили в Шведской королевской академии наук.

Ранее была вручена премия по физиологии и медицине. Ее получили американцы Джеффри Холл, Майкл Росбаш и Майкл Янг за открытия молекулярных механизмов, которые стоят за «биологическими часами».

Размер Нобелевской премии в 2017 году составляет 9 миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physics is awarded to Rainer Weiss, Barry C. Barish and Kip S. Thorne @LIGO. pic.twitter.com/za1GNsAfnE