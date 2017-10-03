Профсоюзы в Каталонии объявили о проведении всеобщей забастовки после прошедшего в воскресенье в регионе референдума о независимости, сопровождавшегося массовыми столкновениями участников голосования с полицией, передает ВВС.

Протестующие блокируют основные дороги в Каталонии. Сообщается по крайней мере о 24 местах в разных частях Каталонии, где дороги блокированы. Все это вызвало автомобильные пробки.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу морской порт Барселоны. Городской аэропорт пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.

Тем временем на Университетской площади в Барселоне собрались тысячи каталонцев, протестующих против действий Мадрида по подавлению волеизъявления жителей автономии.

Официальный Мадрид объявил ранее проведение референдума неконституционным. Однако в голосовании, несмотря на то, что оно было признано незаконным конституционным судом страны, приняли участие около 2,2 млн человек.

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Многотысячная акция протеста студентов против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости, который не признают испанские власти, начинается в центре Барселоны, передает РИА Новости.

Тысячи людей движутся к университетской площади, чтобы заявить об их "праве проголосовать и высказать свое мнение".

"Разве можно было так жестко действовать? Мы требуем к ответу премьера Испании Мариано Рахоя!" — высказалась женщина лет 40. На плечах у нее, как и у многих участников митинга, "эстелада" - неофициальный флаг независимой Каталонии. Люди сканируют: "Независимость!"

В толпе то и дело исполняют песню "Столб" известного каталонского певца Луиса Льяка, которая в эти дни стала гимном независимости Каталонии.

Одновременно здесь проходят другие массовые акции. В городе перекрыты многие улицы, закрыто метро, есть проблемы с наймом такси.

Националистические организации призвали в день "всеобщей забастовки" 3 октября организовывать митинги в знак протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".