Они планировали нападение на резиденцию Саргсяна

На заседании суда по делу о подготовке захвата власти в Армении вооруженной группой Артура Варданяна допрошен последний свидетель. От признал, что Варданян выступал за проведение референдума о воссоединении Армении и Нагорного Карабаха вместо плебисцита по конституционным реформам в республике, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Кавказский узел».

Напомним, что 25 ноября 2015 года СНБ Армении сообщила о задержании членов вооруженной группы в ереванском районе Норк-Мараш. Следствие полагает, что они планировали совершить нападение на резиденцию президента С.Саргсяна, Конституционный суд, парламент, правительственные здания и Общественное телевидение Армении. Группой, по версии следствия, руководил глава организации «Армянский щит» Артур Варданян. 8 сентября 2017 года допрошенные по делу свидетели заявили, что Варданян приобретал оружие, чтобы с ним воевать в Сирии в интересах армян.

Суд первой инстанции общей юрисдикции административных районов Еревана Кентрон – Норк-Мараш 29 сентября допросил по делу о вооруженной группе Варданяна последнего свидетеля. Свидетель Ишхан Кишмирян отметил, что с Варданяном и несколькими членами группы его связывает "творческая деятельность".

В частности, свидетель отметил, что должен был произвести съемки в Турции, Карабахе, Сирии и Иране для фильма, на что предполагалось израсходовать до 20 тысяч евро. С этой целью в социальной сети Facebook он познакомился с фигурантом дела Арой Погосяном, который впоследствии и свел его с Варданяном.

Кишмирян на суде заявил, что ему ничего не было известно о создании вооруженной группы, а в реальность смены ею власти в стране он и вовсе не поверил, поскольку «в день по 500 раз слышит об этом».

Свидетель также рассказал, что Артур Варданян расчитывал на политическое давление диаспоры в вопросе о смене власти и выражал недовольство деятельностью армянских посольств за рубежом.

«Варданян говорил, что намерен создать антитеррористическую коалицию с 37 странами», - сказал Кишмирян.

По словам свидетеля, Варданян считал, что вместо проведенного 6 декабря 2015 года референдума по конституционным реформам нужно было организовать референдум по воссоединению Армении и Нагорного Карабаха, будучи убежден, что диаспора в этом вопросе его поддержит.

Судья на процессе заявил, что на этом этапе судебного разбирательства допрос свидетелей по делу завершен и на следующем заседании суд займется изучением обвинительных доказательств.