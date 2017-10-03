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Тяжелое ДТП в Шемахе: трое погибших

 

Министерство внутренних дел распространило заявление в связи дорожно-транспортным происшествием в Шемахинском районе, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, 2 октября в поселке Сабир Шемахинского района автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находилась жительница Баку Гюльнар Гусейнова, столкнулся  с автомобилем той же марки, управлявшимся жителем Агсу Ильгаром Ибрагимовым.

В результате ДТП пассажиры автомобиля Г.Гусейновой – ее муж Эльман и дочь Нигяр, а также пассажир другого «мерседеса» - Теймур Солтиев  погибли на месте. Сама Гусейнова, а также Ибрагимов и другие пассажиры госпитализированы.

Главным следственным управлением проводится расследование данного факта.

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