Информации о раненых и погибших в результате инцидента в Лас-Вегасе азербайджанских гражданах в МИД не поступало. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев.

Х.Гаджиев отметил, что министерство поддерживает связь с Генконсульством Азербайджана в Лос-Анджелесе, которое, в свою очередь, контактирует с соответствующими службами США.

Как известно, в ночь с воскресенья на понедельник 64-летний Стивен Паддок с 32-го этажа гостиницы "Мандалай-Бэй" открыл огонь из автоматической винтовки по участникам фестиваля музыки, проходившего вблизи отеля.

По данным полиции, стрелявший покончил с собой еще до того, как полицейские взяли штурмом его номер.

В результате теракта погибли 59 человек и получили ранения 527.

Данный инцидент стал самым кровопролитным преступлением подобного рода за историю США.