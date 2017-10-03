Подписаться на уведомления
 

Преемник серого кардинала Госдепа: как вернуть Азербайджан в зону влияния США? наши заметки

Автор: Фархад Мамедов, отдел информации 

В конце сентября сенат США утвердил назначение нового помощника госсекретаря по делам Европы и Азии. На этой должности знаменитую оранжевую принцессу Викторию Нуланд сменил Уэс Митчелл. Кто же этот новый чиновник, который будет формировать политику США, в том числе и в отношениях с Азербайджаном, и какова его позиция? Что ожидать от чиновника, сменившего на посту «вдохновителя цветных революций» госпожу Нуланд?

Виктория Нуланд

До этого назначения 30-летний Уэс Митчелл возглавлял Аналитический центр европейской политики (CERA) со штаб-квартирами в Вашингтоне и в Варшаве. Уэс Митчелл обладает широкими связями с крупнейшими нефтяными компаниями США и является сторонником жесткой политики по отношению к России. В президентской компании 2012 года Уэс Митчелл был советником кандидата от республиканцев Митта Ромни - сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой.  

В своем мотивационном письме к сенату У.Митчелл писал об агрессии России против своих соседей:

«Я настоятельно призываю Москву прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине, в Грузии, Молдове и на Балканах и положить конец поддержке враждебных режимов в Сирии и Иране. Я также поддержу усилия по снижению уязвимости наших союзников и партнеров к коррупции, дезинформации и другим формам враждебного влияния, которое Россия оказывает для ослабления их институтов и гражданских обществ», - писал У.Митчелл в своем письме.

Как сообщают украинские источники, близкие к переговорному процессу со США, Митчелл известен как активный сторонник идеи поставок летального вооружения Украине, а также усиления антироссийских санкций.

Ожидается, что на новом для себя посту он будет настаивать на поддержке националистических и полувоенных формирований в Прибалтике, Польше и Финляндии с целью «борьбы против русской угрозы», а также на оказании военной помощи Украине.

Кроме того, у Митчелла будет важная миссия по снижению уровня поддержки пророссийских сил в зоне непосредственного влияния РФ – к примеру, речь идет о пророссийском президенте Молдовы Игоре Додоне и президенте Болгарии Румене Радеве. Также особое внимание он обратит на взаимодействие с властями Венгрии, в частности на откровенно пророссийскую политику премьер-министра Виктора Орбана, которая в значительной мере ущемляет интересы как Украины, так и всего Евросоюза.

Одной Европой задачи нового серого кардинала Госдепа не ограничиваются. Так, у Митчелла будет особая миссия на Южном Кавказе, где новый помощник Тиллерсона попробует помочь вернуть в сферу американского влияния Азербайджан, используя предложения в сфере проектов трубопроводов и по проблеме Нагорного Карабаха.

Уэс Митчелл

Будучи главой CERA Уэс Митчелл подготовил несколько аналитических отчетов, в которых указал на важность усиления влияния США на Южном Кавказе. Очевидно, что только мощные усилия и старания Вашингтона в деле  карабахского урегулирования могут повысить авторитет США в Азербайджане. В этом ракурсе назначение авторитетного американского стратега на должность ответственного за формирование политики Госдепа на Южном Кавказе усилит влияние США на постсоветском пространстве, а также повысит роль Вашингтона в процессе карабахского урегулирования.

1604 просмотров


Старости
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно»
Малейка Аббасзаде отвечает haqqin.az: «Экзамены проводятся честно» обратная связь
Наша погода
Сегодня 14° / 11°
4 Окт 14° / 9°
5 Окт 17° / 11°
6 Окт 18° / 13°

Наши деньги
1 USD   =   1.7002 AZN
1 EUR   =   1.9904 AZN
1 RUB   =   0.0293 AZN

Новостная лента

Китайскую чашу продали за рекордные 38 миллионов
Глава МИД Украины: «Азербайджанские земли оккупированы»
Саакашвили просит политического убежища в Украине
Рауф Миркадыров: «Я не изменник Родины и докажу это в Евросуде»
Азад Рагимов произносит тост, а Виталий Кличко слушает видео
Преемник серого кардинала Госдепа: как вернуть Азербайджан в зону влияния США? наши заметки
В Париже предотвращен теракт перед футбольным матчем
Пострадавших азербайджанцев в Лас-Вегасе нет Заявление МИД
Путин о референдуме в Каталонии
Тяжелое ДТП в Шемахе: трое погибших
Мадуро летит к Путину
Они планировали нападение на резиденцию Саргсяна
Всеобщая забастовка в Каталонии обновлено
Нобелевскую премию по физике получили американские ученые
Массовые аресты курдов в Иране
Главу Мьянмы не лишат Нобелевской премии из-за убийства мусульман
Переговоры Мамедъярова и Климкина в Баку Обновлено
Умер глава Coca-Cola
Туркменбаши подарили золотой велосипед
Звезды бокса на приеме у Ильхама Алиева Фото
Американец вышел из тюрьмы и задушил гражданскую жену
Центробанк о курсе доллара
Российская нефтекомпания продолжит работать в Курдистане
Служба 911: в горах Шемахи пропали два американских автомобиля обновлено
В Баку опять дожди
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться