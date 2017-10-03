В конце сентября сенат США утвердил назначение нового помощника госсекретаря по делам Европы и Азии. На этой должности знаменитую оранжевую принцессу Викторию Нуланд сменил Уэс Митчелл. Кто же этот новый чиновник, который будет формировать политику США, в том числе и в отношениях с Азербайджаном, и какова его позиция? Что ожидать от чиновника, сменившего на посту «вдохновителя цветных революций» госпожу Нуланд?

До этого назначения 30-летний Уэс Митчелл возглавлял Аналитический центр европейской политики (CERA) со штаб-квартирами в Вашингтоне и в Варшаве. Уэс Митчелл обладает широкими связями с крупнейшими нефтяными компаниями США и является сторонником жесткой политики по отношению к России. В президентской компании 2012 года Уэс Митчелл был советником кандидата от республиканцев Митта Ромни - сторонника жесткого курса в отношениях с Москвой.

В своем мотивационном письме к сенату У.Митчелл писал об агрессии России против своих соседей:

«Я настоятельно призываю Москву прекратить дестабилизирующую деятельность в Украине, в Грузии, Молдове и на Балканах и положить конец поддержке враждебных режимов в Сирии и Иране. Я также поддержу усилия по снижению уязвимости наших союзников и партнеров к коррупции, дезинформации и другим формам враждебного влияния, которое Россия оказывает для ослабления их институтов и гражданских обществ», - писал У.Митчелл в своем письме.

Как сообщают украинские источники, близкие к переговорному процессу со США, Митчелл известен как активный сторонник идеи поставок летального вооружения Украине, а также усиления антироссийских санкций.

Ожидается, что на новом для себя посту он будет настаивать на поддержке националистических и полувоенных формирований в Прибалтике, Польше и Финляндии с целью «борьбы против русской угрозы», а также на оказании военной помощи Украине.

Кроме того, у Митчелла будет важная миссия по снижению уровня поддержки пророссийских сил в зоне непосредственного влияния РФ – к примеру, речь идет о пророссийском президенте Молдовы Игоре Додоне и президенте Болгарии Румене Радеве. Также особое внимание он обратит на взаимодействие с властями Венгрии, в частности на откровенно пророссийскую политику премьер-министра Виктора Орбана, которая в значительной мере ущемляет интересы как Украины, так и всего Евросоюза.

Одной Европой задачи нового серого кардинала Госдепа не ограничиваются. Так, у Митчелла будет особая миссия на Южном Кавказе, где новый помощник Тиллерсона попробует помочь вернуть в сферу американского влияния Азербайджан, используя предложения в сфере проектов трубопроводов и по проблеме Нагорного Карабаха.

Будучи главой CERA Уэс Митчелл подготовил несколько аналитических отчетов, в которых указал на важность усиления влияния США на Южном Кавказе. Очевидно, что только мощные усилия и старания Вашингтона в деле карабахского урегулирования могут повысить авторитет США в Азербайджане. В этом ракурсе назначение авторитетного американского стратега на должность ответственного за формирование политики Госдепа на Южном Кавказе усилит влияние США на постсоветском пространстве, а также повысит роль Вашингтона в процессе карабахского урегулирования.