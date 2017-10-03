В соцсетях появилось любопытное видео, снятое на торжественном ужине после первого дня работы 55-й Конвенции Всемирного боксерского совета (WBC), проходящей в эти дни в Баку.

За столом сидят министр молодежи и спорта Азад Рагимов, знаменитый боксер, мэр Киева Виталий Кличко и президент WBC Маурисио Сулейман.

Участники застолья пребывают в хорошем настроении, поднимают рюмки с водкой, а Азад Рагимов произносит тост о чем-то «прямом, быстром и очень хорошем»…